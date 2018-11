Avstralci bodo lahko znova nakupovali v ameriški spletni trgovini Amazona

Sydney, 22. novembra - Spletni trgovec Amazon bo kupcem iz Avstralije znova omogočil, da nakupujejo v njihovi ameriški spletni trgovini, potem ko so to možnost maja ukinili zaradi nove avstralske davčne zakonodaje. Spletni trgovci morajo namreč po novem pobrati 10-odstotni davek na dobrine in storitve za vse nakupe, tudi tiste, ki so opravljeni izven Avstralije.