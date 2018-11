Izrael: Deset let zapora zaradi protisemitskih groženj

Jeruzalem, 22. novembra - Izraelsko sodišče je danes obsodilo 20-letnika zaradi protisemitskih groženj na deset let zapora. Izraelec, ki ima tudi ameriško državljanstvo, je med letoma 2015 in 2017 zakrivil več kot 2000 groženj z bombami judovskim ustanovam v ZDA, letališčem, policijskim postajam in celo letalu profesionalnih košarkarjev, poročajo tuje tiskovne agencije.