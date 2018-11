Lokalne volitve na Ptuju: Gajškova in Čelan za sodelovanje vseh list

Ptuj, 26. novembra - V drugem krogu županskih volitev na Ptuju se bosta pomerila nekdanji župan Štefan Čelan in kandidatka SD Nuška Gajšek. Kot kažejo njuni odgovori na vprašanja STA, se oba zavzemata za čim širše sodelovanje vseh list pri razvoju mesta, brez formalne koalicije, razlikujeta pa se v nekaterih pogledih glede načina priprave in vodenja investicij.

STA objavlja stališča kandidatov do aktualnih tem. Kandidata sta navedena po abecednem vrstnem redu.

Ali nameravate v primeru zmage oblikovati formalno koalicijo in katere liste bi prve povabili k sodelovanju?

Čelan: V preteklih treh mandatih sem vedno povabil vse stranke in liste k sodelovanju. Tako bo tudi tokrat.

Gajšek: Glede na sorodnost programskih izhodišč večine list oblikovanje formalne koalicije ni potrebno, potrebna pa bo uskladitev prioritet.

Kje so največje programske razlike med vašim programom in programom protikandidata/ke?

Čelan: Največ jih izhaja iz načina priprave in vodenja investicij. Osebno zagovarjam, da čim več investicij izvajajo domača podjetja, ki jim bomo podelili ustrezne koncesije. Evropska sredstva pa bomo namenili prenovi mestnih trgov in stare steklarske delavnice.

Gajšek: Razlikujeva se glede načina izgradnje cestne infrastrukture, saj sama zagovarjam javno-zasebno partnerstvo. Razlika je tudi v stališču glede ustanovitve sosveta za socialne zadeve - sama menim, da je nujno potreben.

Verjamete, da boste v primeru zmage na volitvah slovesno odpirali prenovljeno tržnico v skladu s pogodbenim rokom?

Čelan: V to nikoli nisem verjel.

Gajšek: Upam. Ostajam optimist in rečem da.

Ali podpirate gradnjo garažne hiše v mestu? Če da, kje?

Čelan: Zagotovo. Načrtovane so tri lokacije, in sicer pod tržnico, za blagovnico in na Dravski ulici.

Gajšek: Absolutno, ker je nujno potrebno. Glede lokacije je potreben konsenz, ali bo to za avtobusno postajo, za upravno enoto ali na Trstenjakovi.

Ali se v luči turističnega razvoja mesta strinjate z napovedmi potencialnih prevzemnikov Perutnine o precejšnji širitvi njihove dejavnosti?

Čelan: Vsako kakovostno delovno mesto je dobrodošlo v naši občini in ga podpiram.

Gajšek: Politika na prevzem nima vpliva. Si pa lahko le želimo, da bo novi lastnik vlagal v ljudi in modernizacijo proizvodnje, zagotavljal dostojno plačana delovna mesta in delo kooperantom ter da bo dosegal visoke okoljske standarde.

Ali menite, da mora Ptuj za vsako ceno dobiti urgentni center in ali bi podprli dodaten finančni vložek mestne občine za izpeljavo projekta?

Čelan: Brez urgentnega centra ni bolnišnice, ki bi imela status regionalne bolnišnice, zato je ta investicija nujno potrebna. Mestna občina je svoj vložek že prispevala.

Gajšek: Prebivalci Spodnjega Podravja si zaslužimo enako obravnavo, zato je izgradnja urgentnega centra pomembna. Absolutno bomo vztrajali na tem, da potreben dodaten denar zagotovi ministrstvo za zdravje ter da pride do izvedbe projekta.

Ali se boste v primeru izvolitve lotili obnove zgradbe mestnega gledališča, ki je komaj desetletje po prenovi že v slabem stanju?

Čelan: Vsekakor bo treba temeljito razmisliti, kaj s tem objektom v prihodnje. Ocenjujem, da bi bilo smiselno nove sodobne gledališke prostore zgraditi na lokaciji stare steklarske delavnice, tega pa predati ljubiteljski kulturi.

Gajšek: Gledališče je še eden od primerov slabih odločitev v preteklosti in še slabše izvedbe projekta, za katerega nihče ne odgovarja. Objekt bo potreben primerne sanacije, kako in kdaj, pa bo stvar pogovorov in usklajevanj prihajajočega mandata.

Boste v primeru izvolitve župansko funkcijo opravljali poklicno ali nepoklicno?

Čelan: Poklicno.

Gajšek: Poklicno.

Boste v primeru izvolitve potrebovali poklicnega podžupana/njo in kdo je kandidat/ka za to mesto?

Čelan: Odločitev bom prepustil svetniškim skupinam. Če bodo ocenili, da je poklicni podžupan potreben, bom sledil njihovi volji.

Gajšek: Ne.

Po čem se boste najbolj spominjali odhajajočega župana in njegovega mandata?

Čelan: Trudil si bom zapomniti, da je bil župan.

Gajšek: Po premalo komunikacije.