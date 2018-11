Dober odziv razstavljavcev na nov navtični sejem Marine Portorož

Portorož, 22. novembra - Marina Portorož bo kljub selitvi Internautice tudi prihodnje leto organizirala sejem navtike. Kot so danes sporočili iz Portoroža, imajo zaenkrat dober odziv na pripravo sejma, razstavljavci pa so jih pri pripravi dogodka dobro podprli. V marini napovedujejo prenovljen sejem z bogatim navtičnim programom, glasbenim festivalom in modnimi šovi.