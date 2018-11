Inflacija na Japonskem oktobra dosegla en odstotek

Tokio, 22. novembra - Cene življenjskih potrebščin na Japonskem so se oktobra na letni ravni zvišale za en odstotek, predvsem zaradi dražjih energentov, kažejo danes objavljeni podatki japonske vade. Cene so narasle 22. mesec zapored, vendar pa je inflacija še daleč od ciljev japonske centralne banke, ki si je pet let nazaj zadala cilj, da jo dvigne na dva odstotka.