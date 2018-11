Tudi literatura lahko prispeva k rušenju predsodkov o beguncih

Ljubljana, 22. novembra - Pred predsodki in stereotipi ni imuna nobena družba, a k rušenju teh lahko v času rastoče nestrpnosti in rasizma, ki ju vzbujajo valovi migracij, pripomore tudi literatura. Beseda o tem je tekla v Debatni kavarni slovenskega knjižnega sejma, izhodišče za pogovor pa sta bili knjigi Črna vrana Janje Vidmar in Morska molitev Khaleda Hosseinija.