Kopitar brez točk ob visokem domačem porazu kraljev

Los Angeles, 22. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL visoko izgubili proti Colorado Avalanche s 3:7. Slovenski zvezdnik kraljev Anže Kopitar ni sodeloval pri nobenem od treh zadetkov njegove ekipe, dosegli so jih sicer Kyle Clifford, Matt Luff in Austin Wagner, slednja sta imela še po eno podajo.