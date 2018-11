Zaradi praznikov miren dan na borzah v Aziji

New York/Tokio, 22. novembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Medtem ko so kitajske borze uvodne dobičke kmalu izgubile, so se delnice japonskih in avstralskih podjetij podražile. Zaradi današnjega praznovanja zahvalnega dne v ZDA in petkovega praznika na Japonskem je sicer trgovanje potekalo v zelo mirnem vzdušju.