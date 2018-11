Dallas do pete domače zmage v nizu, Dončić 21 točk

Dallas, 22. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA petič v nizu zmagali pred domačimi gledalci, v noči na četrtek so s 119:113 premagali Brooklyn Nets. Mladi slovenski zvezdnik Luka Dončić je k uspehu prispeval 21 točk, devet skokov, štiri asistence in dve ukradeni žogi.