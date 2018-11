Bivši predsednik Türk na 8. globalnem forumu Zavezništva civilizacij

New York, 22. novembra - Nekdanji predsednik države Danilo Türk se je v New Yorku udeležil 8. letnega globalnega foruma Zavezništva civilizacij, kjer je med drugim sodeloval na plenarni razpravi o medverskem in medkulturnem dialogu kot orodju za preprečevanje spopadov in izgradnjo miru po konfliktih.