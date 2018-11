Newyorške borze neenotno

New York, 21. novembra - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno. Borzni analitiki ocenjujejo, da so močni dobički nekaterih tehnoloških velikanov, kot sta Amazon in Facebook, pripomogli k temu, da so se indeksi po dvodnevnih padcih večinoma dvignili, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.