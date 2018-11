Kamničanke nadigrale aktualne prvakinje

Kamnik, 21. novembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so tudi v srednjeevropski ligi dokazale rast forme. V svoji četrti tekmi so zabeležile prvo zmago, gladko s 3:0 (18, 21, 16) so premagale aktualne prvakinje madžarsko ekipo Swietelsky Bekescsabai. Ker so Kamničankam šli na roko tudi nekateri zadnji rezultati, imajo še nekaj možnosti za uvrstitev na zaključni turnir.