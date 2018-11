Občinstvo knjižnega sejma spoznalo Gouncourtovo nagrajenko Marie NDiaye

Ljubljana, 21. novembra - Občinstvo 34. slovenskega knjižnega sejma je lahko spoznalo francosko pisateljico in dramatičarko Marie NDiaye. V slovenščini so dostopni drama Hilda in trije romani, tudi Tri močne ženske, za katere je dobila prestižno francosko Goncourtovo nagrado. Prevedla ga je Suzana Koncut, dobitnica prve Nodiereve nagrade za najboljši prevod iz francoščine.