Tudi Počivavškovi sindikati tik pred uskladitvijo stavkovnega sporazuma

Ljubljana, 21. novembra - Tudi stavkovna skupina sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška je "tik pred uskladitvijo sporazuma na ravni pogajalskih skupin". Danes so dosegli tudi vladno zagotovilo o financiranju dviga plač, do še odprtih vprašanj pa se bodo opredelili do petka. Glavni vladni pogajalec Peter Pogačar pričakuje, da tudi do stavke teh sindikatov ne bo prišlo.