Primorske novice: Išče se Damjan Krapš! (22. 11.)

Koper, 21. novembra - Pred davnimi 16 leti je Kolektor občini Idrija namenil prvega župana. Ljudje so prikimavali misli modreca Jožeta Felca, da je dobro, če ima občina podjetje, a slabo, če ima podjetje občino. A ime župana, najprej kandidata, je obetalo. Volivci so ga izvolili, on pa se je kot lev boril zanje, za vse občane, v Primorskih novicah piše Saša Dragoš.