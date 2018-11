Varšava odpravlja prisilno upokojitev sodnikov

Varšava, 21. novembra - Varšava je po odločitvi Sodišča EU odpravila prisilno upokojitev vrhovnih sodnikov. Vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) je namreč danes v parlamentu vložila osnutek zakona, ki spreminja pravni status prisilno upokojenih sodnikov in jim omogoča delo. Te sodnike so sicer že oktobra, takoj po odločitvi sodišča EU, poklicali nazaj v službo.