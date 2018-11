Simonu Ovnu nagrada Marjana Rožanca za izjemne športne dosežke

Ljubljana, 21. novembra - Slovenski kajakaš Simon Oven je letošnji dobitnik nagrade Marjana Rožanca za izjemne športne dosežke, ki jih tradicionalno podeljuje mestna občina Ljubljana. Poleg Ovna so nagrade za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju prejeli še Darko Klarič, Stane Papež in Kolesarsko društvo Rog.