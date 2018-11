Evropske borze z rastjo, evro pridobil, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 21. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so si po torkovem globokem padcu danes nekoliko opomogli, indeksi so zabeležili več kot enoodstotno rast. Tečaj evra glede na dolar se je zvišal in je ponovno na ravni 1,14 dolarja. Nafta se je podražila.