V Mestni galeriji Ljubljana erotične skulpture Draga Tršarja

Ljubljana, 22. novembra - V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli razstavo Draga Tršarja. Postavitev je sestavni del serije razstav, nastalih v letošnjem letu ter posvečenih umetnikovi 90-letnici in obravnava umetnikova "skozi erotično plast telesnosti stopnjevana kiparska dela". Kot so zapisali, je namen razstave "videti in začutiti Tršarjevo erotično kiparstvo".