V Posavju prenovili zaledno povezavo med krško in sevniško občino

Krško/Sevnica, 21. novembra - V Stranjah v Občini Krško so danes odprli prenovljeni lokalni enokilometrski cestni odsek Stranje-Mrzla Planina, ki v zaledju povezuje krško in sevniško občino. Omenjeni občini sta za to skupno naložbo namenili dobrih 100.000 evrov. Prenovljeni odsek sta odprla župana občin Krško in Sevnica Miran Stanko ter Srečko Ocvirk.