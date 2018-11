Pozornost festivala Naprej/Forward namenjena lastništvu medijev in pritiskom na novinarje (ozadje)

pripravil Bojan Šuštar

Ljubljana, 21. novembra - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) bo drevi s projekcijo dokumentarnega filma Koalicija sovraštva najavilo tradicionalni festival Naprej/Forward, ki je namenjen predstavitvi izstopajočih domačih in tujih medijskih praks in projektov. V festivalskih razpravah pa bosta posebne pozornosti deležni dve temi: lastništvo medijev in pritiski na novinarje.