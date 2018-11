Pripadniki izoliranega plemena na odročnem otoku ubili ameriškega turista

New Delhi, 21. novembra - Pripadniki plemena Sentinel, ki nimajo stika z zunanjim svetom, so na otoku Severni Sentinel v Bengalskem zalivu ubili ameriškega turista, ko so ga tam odložili ribiči. Otoku, ki je del indijskega ozemlja, se sicer zaradi zloglasnosti nasilnih domorodcev ne približuje nihče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.