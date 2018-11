Knjiga Leta strahote s celostnim prikazom 1. svetovne vojne

Ljubljana, 27. novembra - Cankarjeva založba je ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne in smrti pisatelja Ivana Cankarja izdala monografijo Leta strahote - Slovenci in prva svetovna vojna avtorjev Petre Svoljšak in Gregorja Antoličiča. Po besedah urednika Tineta Logarja prinaša celosten prikaz obdobja prve vojne, ki ga uokvirjata Cankarjevi črtici.