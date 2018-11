Ameriške tovarne oktobra z največjim padcem naročil v zadnjih 15 mesecih

Washington, 21. novembra - Ameriške tovarne so oktobra dobile 4,4 odstotka manj naročil trajnih dobrin kot septembra, kar je največji padec od julija 2017, ko so naročila padla za 7,4 odstotka. Naročila tako imenovanih osnovnih kapitalskih dobrin, ki so dobra napoved za prihodnje investicijske odločitve podjetij, pa se od septembra niso spreminjala.