V DZ burna razprava o dogovoru ZN o migracijah, SDS in SNS predlagata referendum

piše Blaž Mohorčič

Ljubljana, 21. novembra - Na današnji izredni seji državnega zbora se je razvnela ostra razprava o dogovoru Združenih narodov o migracijah. Vlada je znova izrazila podporo dogovoru, medtem ko so bile opozicijske stranke kritične do dogovora in so zahtevale umik Slovenije od njega. SDS in SNS sta ob tem v DZ vložili predlog za razpis referenduma glede dogovora.