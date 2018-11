Američani danes praznujejo zahvalni dan

New York, 22. novembra - Američani danes praznujejo enega najpomembnejših nacionalnih praznikov zahvalni dan, ki je tudi dela prost dan oziroma več dni, saj za večino praznik traja od četrtka do ponedeljka. Ameriške otroke v šolah učijo, da gre za praznovanje v spomin na pomoč, ki so jo Indijanci ponudili priseljencem v 17. stoletju.