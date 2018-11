Hrvaški sabor znižal DDV na določena živila

Zagreb, 21. novembra - Vladajoča večina v hrvaškem parlamentu je danes sprejela devet davčnih zakonov z namenom dodatne razbremenitve državljanov in gospodarstva. Največja sprememba je pri DDV, ki jo bodo uveljavili s 1. januarjem 2019, in sicer bodo stopnjo za sveže meso in ribe, sadje, zelenjavo, jajca in otroške plenice znižali s 25 na 13 odstotkov.