Svetovne borze v primežu negativnih novic

Frankfurt, 21. novembra - Borze po vsem svetu te dni poznajo le eno pot, in ta vodi navzdol. Vlagatelje poleg političnih tem, kot so brexit, trgovinski spor med ZDA in Kitajsko ter nesoglasja v EU glede italijanskega proračuna, skrbijo tudi slabe novice iz podjetij. Posledice se odražajo na vrednostih indeksov, v New Yorku so že izpuhteli vsi letos doseženi dobički.