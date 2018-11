Ljubljanska borza: Indeks trgovanje končal s padcem

Ljubljana, 21. novembra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,42-odstotnim padcem indeksa SBI TOP, pod gladino pa so indeks potisnile delnice Luke Koper in Petrola. Skupno so borzni posredniki ustvarili 1,13 milijona evrov prometa, od tega 644.060 evrov s Petrolovimi delnicami.