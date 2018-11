Policija na Kitajskem zasegla 500.000 škatel ponarejenih kondomov

Peking, 21. novembra - Kitajska policija je v raciji zasegla 500.000 škatel ponarejenih kondomov ter aretirala 17 sleparjev. Oblasti v mestu Wenzhou na vzhodu države osumljencem očitajo, da so ponarejali in kopirali podobo kondomov mednarodno priznanih znamk, kot sta na primer Durex in Okamoto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.