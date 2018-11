Sindikati upokojencev iz držav nekdanje Jugoslavije za ustrezno višino minimalne pokojnine

Ljubljana, 21. novembra - Zahtevamo minimalno pokojnino v višini, ki zagotavlja kakovostno življenje, so pozvali sodelujoči na današnji regionalni konferenci sindikatov upokojencev v Ljubljani. V skupni izjavi zahtevajo, da vladne politike med drugim zagotovijo pravico do dostopnega javnega zdravstva in krepitev prvega pokojninskega stebra iz javnih sredstev.