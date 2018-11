V prometni nesreči na Tolminskem se je smrtno ponesrečil 64-letni voznik

Tolmin, 21. novembra - Nekaj pred 11. uro se je med naseljema Zadlaz in Čadrg zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 64-letni voznik osebnega avtomobila. Prepeljali so ga v šempetrsko bolnišnico, kjer pa je kasneje zaradi poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.