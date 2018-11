Katar upošteval kritike pri gradnji objektov za SP 2022

Doha, 21. novembra - Do nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju (21. november - 18. december 2022) so natančno štiri leta. Kot kaže, je nogomet poskrbel za odločilen korak naprej pri pravicah delavcev v tej arabski državi. Napredek v Katarju so potrdili tudi v Mednarodni organizaciji za delo (ILO).