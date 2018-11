V sklopu knjižnega sejma podelili zlate hruške za kakovostne mladinske knjige

Ljubljana, 21. novembra - V sklopu 34. Slovenskega knjižnega sejma so danes podelili priznanja zlata hruška 2018, ki jih podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana - Pionirska, center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo ga je prejela slikanica Drobtine iz mišje doline avtorice Anje Štefan in ilustratorke Alenke Sottler.