Evropska agencija za varnost hrane znižala dopustno vrednost za dioksine

Parma, 21. novembra - Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) je izrazila zaskrbljenost zaradi vsebnosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranov bifenilov (PCB) v hrani v Evropi in potrdila, da so grožnja za zdravje. Ob tem se je odločila občutno znižati dopustno vrednost za te strupene kemikalije, ki se v majhnih količinah nahajajo v hrani in krmi.