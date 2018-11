Billie Jean King praznuje 75. rojstni dan

New York, 22. novembra - Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Billie Jean King danes praznuje 75. rojstni dan. Zabava je že za njo, saj je jubilej proslavila skupaj z Johnom McEnroejem, Marijo Šarapovo, igralko Emmo Stone in drugimi na odprtju fotografske razstave The Road to 75 v New Yorku in se kasneje udeležencem prek Twitterja zahvalila za "nepozaben večer".