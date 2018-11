Janša napoveduje referendum glede dogovora ZN o migracijah

Ljubljana, 21. novembra - Poslanci opozicijskih strank SDS, NSi in SNS so na današnji izredni seji DZ, katere sklic so zahtevali, izrazili odločno nasprotovanje dogovoru ZN o migracijah. Predsednik SDS Janez Janša je napovedal tudi vložitev zahteve za posvetovalni referendum o dogovoru. Poslanci koalicijskih strank in Levice pa so izrekli podporo dogovoru.