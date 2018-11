Dolgoročna podnebna strategija kot priložnost za spremembo smeri

Ljubljana, 21. novembra - Vlada bo do konca leta 2019 pripravila dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050. Zadnji trenutek je, da se Slovenija odloči za ambiciozno pot blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, s čimer bi lahko povečala tudi vpliv na globalni ravni, je bilo slišati na posvetu pri predsedniku države.