Bulčeva izpostavlja zahtevne in uspešne korake Slovenije v minulih štirih letih

Bruselj, 21. novembra - Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je danes ob objavi proračunskih ocen članic v območju evra novinarje in javnost pozvala, naj pazljivo pogledajo grafe zadnjih petnajstih let in prepoznajo zelo zahtevne, a uspešne korake, ki jih je Slovenija naredila v zadnjih štirih letih. "Samo pogumno naprej," je še poudarila.