Industrijski proizvodi oktobra cenejši

Ljubljana, 21. novembra - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se oktobra na mesečni ravni znižale za 0,1 odstotka, na letni ravni pa so se zvišale za 1,9 odstotka. Kot je objavil statistični urad, so se na mesečni ravni znižale le cene proizvodov za prodajo na domačem trgu, cene izvoznih izdelkov pa se v povprečju niso spremenile.