Za kolesarsko povezavo Celje-Laško 1,8 milijona evropskih sredstev

Ljubljana, 21. novembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu kolesarska povezava Celje-Laško, in sicer za prvo šestkilometrsko etapo med naseljema Celje in Tremerje. Projekt je vreden 3,5 milijona evrov, od tega bo 1,8 milijona evrov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.