Združenje splošnih knjižnic nagradilo knjižnice v Kranju, Grosuplju in Kopru

Radovljica, 21. novembra - Združenje splošnih knjižnic je ob Dnevu splošnih knjižnic podelilo nagrade za najboljše projekte knjižnicam iz Kranja, Grosuplja in Kopra. Nagrade so podelili v torek na prireditvi v Knjižnici Antona Linharta Radovljica. V sklopu Tedna splošnih knjižnic so sicer knjižnice po vsej Sloveniji do 23. novembra pripravile pester program.