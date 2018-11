Počivalšek z gospodarskim ministrom držav Guernseyja o sodelovanju

Ljubljana, 21. novembra - Minister Zdravko Počivalšek se je sestal z ministrom za gospodarski razvoj in predsednikom odbora za ekonomski razvoj v skupščini držav Guernseya Charlesom Parkinsonom. V luči aktualnih razmer sta spregovorila o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Združenim kraljestvom, Počivalšek pa je poudaril slovensko odprtost in gospodarsko uspešnost.