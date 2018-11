Bratuškova z vodstvom Elesa o nadaljnjem sodelovanju

Ljubljana, 21. novembra - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in direktor Elesa Aleksander Mervar sta na srečanju ocenila, da je sodelovanje med ministrstvom in sistemskim operaterjem dobro, da pa obstajajo možnosti za nadaljnjo poglobitev. Kot so sporočili iz ministrstva, sta Bratuškova in Mervar spregovorila tudi o novih izzivih slovenske energetike.