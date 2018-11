Abanka v devetmesečju s 53,5 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 21. novembra - Abanka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 53,5 milijona evrov čistega dobička, kar je dobrih 10 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Čiste obresti so se v okolju zelo nizkih obrestnih mer znižale za 18 odstotkov na 44,9 milijona evrov, čiste opravnine pa so bile približno tolikšne kot lani in so znašale 28,2 milijona evrov.