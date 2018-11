Ljubljana, 21. novembra - Novinarska konferenca Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na kateri bo glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj komentiral vsebino sporazumov med sindikalnimi in vladnimi pogajalci ter napovedal nadaljnje aktivnosti, bo danes ob 11. uri na sedežu Sviza na Oražnovi 3, so sporočili iz Sviza.