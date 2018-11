Miami brez Dragića ni bil kos Brooklynu

Miami, 21. novembra - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili Brooklyn Nets, ki so vročici, Slovenec Goran Dragić zaradi poškodbe kolena spet ni igral, prizadejali še peti zaporedni domači poraz. Mrežice so zmagale s 104:92; pri gostih se je najbolj izkazal D'Angelo Russell z 20 točkami, Jarett Allen pa je dodal 13 točk in 14 skokov.