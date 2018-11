Veletrgovina Macy's tudi letos z največjo parado na zahvalni dan

New York, 21. novembra - Ameriška veletrgovina Macy's za zahvalni dan že od leta 1924 organizira parado balonov in cestnih splavov oziroma odrov za praznik, ki ima sedaj že 4000 udeležencev in kot trdijo organizatorji ob poti od Centralnega Parka navzdol do 34. ulice okoli 3,5 milijona gledalcev.