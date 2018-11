Real do osme zmage, Prepelič in Randolph učinkovita

Ljubljana, 20. novembra - Košarkarji španskega Reala iz Madrida so dosegli osmo zmago v evroligi. Za današnjo nad Gran Canario z 89:76 si levje zasluge lastita tudi Klemen Prepelič in Anthony Randolph. Prvi je proti tekmecem s Kanarskih otokov v 14:35 minute dosegel 13 točk in 3 podaje, drugi pa v 25:44 minute prispeval 20 točk, 10 skokov in dve podaji.