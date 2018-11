Newyorške borze zopet končale s padci

New York, 20. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje ponovno sklenili v rdečih številkah. Gre za že drugi zaporedni padec vrednosti delnic, potem ko se je šibkost tehnološkega sektorja razširila tudi na druga področja, še posebej na energetiko in maloprodajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.